【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）【映像】まさに王者の風格…フォーエバーヤングの“立ち振る舞い”アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックで、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が歴史的勝利。ライバルを寄せ付けない“横綱競馬”を披露した日本馬が見せた“一瞬の立ち振る舞い”