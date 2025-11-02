幸せあふれる夫婦の様子とは...タレントの青田典子(58)がインスタグラムを更新。夫のシンガーソングライター玉置浩二(67)との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。「熊本城ホール公演で、誕生日のお祝いをしてもらいました」とコメントを添え、誕生日ケーキを前に撮影した写真を投稿。10月7日に58歳を迎えた青田は満面の笑みでピースをしており、玉置は見つめながら笑顔を見せている。ファンからは、「可愛い笑顔の典子さ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
- 2. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
- 3. DASH村出演 三瓶金光さん死去
- 4. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
- 5. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
- 6. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
- 7. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
- 8. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 9. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
- 10. 「ヤマモトはGOATだ！」 MVP由伸にロバーツ監督がセレモニーで絶叫 送った最大級の賛辞
- 1. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
- 2. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
- 3. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
- 4. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 5. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
- 6. 主婦殺害 当時2歳長男の心境
- 7. 主婦殺害 女は夫宅近くで生活
- 8. ひき逃げ 目撃者が自宅まで追跡
- 9. 主婦殺害 容疑者の卒アル入手
- 10. 町道で5歳がはねられ死亡 鳥取
- 1. 進次郎氏 中国に強い懸念を表明
- 2. 生前整理「悲しい依頼」の実態
- 3. 膀胱炎も…女性のお尻の拭き方
- 4. ツキノワグマ食べた 注目集める
- 5. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
- 6. 公設秘書側への発注中止 維新藤田氏、疑惑報道受け
- 7. 「何でも反対」失望される野党
- 8. 「外国人悪いか」世間が怒るワケ
- 9. 「醜い生き物」百田氏が投稿擁護
- 10. 高市首相 トランプ氏と2SHOT
- 1. メキシココンビニ火災 23人死亡
- 2. 宇宙で医薬品を宇宙で製造へ
- 3. 「飼いカンガルー」を捕獲 米国
- 4. 女に仮釈放なしの終身刑 仏で初
- 5. 高市氏と台湾の握手 中国が抗議
- 6. 英列車内で乗客が次々と刺される
- 7. 「世紀の談判」米中会談の雰囲気
- 8. 米格安航空 旅客機が急降下
- 9. 連続暴行魔の正体は15歳の少年
- 10. チベット民族に独特な遺伝子、漢族と異なり高原生活に適応
- 11. カッコよすぎる農耕用トラクター
- 12. 紙製パンダの大群、台北のあちこちにお目見え 市民大喜び／台湾
- 13. 中国黒龍江で列車脱線、乗客１５人が負傷
- 14. 「ウソ、こんなことになるの？」病院でMRIを壊してしまったという写真に仰天する人が続出
- 15. 【コスプレ写真まとめ】冬でも過激セクシー＆キュートなコスプレイヤーが大集結したワンフェス2017[冬]
- 16. 水と塩を入れるだけで30時間連続で点灯するLEDランタン「MIZUSION」(ミズシオン)レビュー
- 17. 任天堂で働きたい 少年の10年後
- 18. 【海外発！Breaking News】カエルと呼ばれ奇病に侵された少女、寄付金により手術を受ける（印）
- 19. FFシリーズのキャラデザで知られるあの天野喜孝が「天野らしさってなんだろう？」と語るドキュメンタリー映像が一見の価値あり
- 20. 外国人「ソニー、任天堂、マイクロソフト…3社の思想の違い」ゲーム機のわかりやすいコントローラー比較
- 1. 信用組合が反社に計10億円提供か
- 2. ヤクルト1000ブーム終了で急失速
- 3. 国保 外国人らの保険料前納可に
- 4. iPhone Air 需要ほぼなかった?
- 5. 港区 住民の6人に1人が「社長」
- 6. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 7. 中学受験が子の生涯所得に影響か
- 8. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
- 9. 紙ストロー廃止 企業のジレンマ
- 10. 武蔵大学「第73回白雉祭（しらきじさい）」11月1日、2日開催 ―亀田誠治氏と学生が共演する「かめきじ音楽祭」など多彩な企画―
- 1. LINE1人グループ 便利な活用術
- 2. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 3. 宇宙服にも採用 防寒アウター
- 4. ソフトバンクの「戦略的」スマホ
- 5. 技適マークありで日本でもワンセグが視聴できるSIMフリースマホ「ASUS ZenFone Go TV」のカメラをチェック！国内向けZenFone Goより高画素に【レビュー】
- 6. Pornhubで有料の「数学講座」
- 7. ドラレコ市場に回復の兆し、「値上げ」が分けたメーカーの明暗
- 8. 秋吉 健のArcaic Singularity：嗚呼、国産スマホよ何処へ行く。日本の携帯電話・スマホメーカーの凋落の原因を考える【コラム】
- 9. 悪意あるPython コードを用いたPyPIに対する新しい攻撃、発覚
- 10. NTTドコモ、スマートウォッチなど向け「ワンナンバーサービス」の登録手数料550円／回を11月20日より無料化！利便性向上のため。利用料は月額550円
- 11. MSIの水冷クーラーで異音発生の不具合 - 対象モデルは交換・返金へ
- 12. Galaxy AI＆6.8インチ平面ディスプレイ＆Sペン搭載のSamsung最上位スマホ「Galaxy S24 Ultra」海外レビューまとめ
- 13. 企業クローン同士がM&Aの仮想面談 オルツのLLMを活用したM&Aマッチング「Clone M&A」とは？M&Aの相性をスコア化
- 14. フィッシング攻撃に悪用されるEV充電スタンド、シール貼りしたQRコードに注意
- 15. 【Amazon】SAVAS（ザバス）のプロテインが最大42%オフに
- 16. 携帯電話サービス「IIJmio」の利用者がスマホやスマートウォッチなどを特別価格で購入できる「IIJmio会員限定オンラインストア」が10月1日にオープン
- 17. 前澤友作氏が手掛ける、新ビジネス サービス！使った分だけ株がもらえる「カブアンド」、還元率を発表
- 18. Amazonセール タオルが39%OFFに
- 19. モトローラが日本向けスマホのAndroid 15へのOSバージョンアップの対象機種を案内！motorola razr 50・40シリーズやedge 50・40シリーズなど
- 20. Googleスマホ「Pixel 6a」の一部で電池性能に問題！対象製品にバッテリー管理機能に対応するソフトウェア更新が提供。日本を含めて電池パック無償交換も
- 1. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
- 2. 「ヤマモトはGOATだ！」 MVP由伸にロバーツ監督がセレモニーで絶叫 送った最大級の賛辞
- 3. 山本由伸「久しぶりに涙が出た」
- 4. 由伸を引退カーショー絶賛「これ以上ヤマに何言える？」 金満批判には「俺たちは給料以上の働きだ」
- 5. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
- 6. 引退カーショー「オーマイゴッシュ！」 目に涙が…世界一で223勝＆ド軍一筋18年のキャリアに幕
- 7. ハム達 日本人のド軍ブーム嫌い
- 8. 原監督 全日本大学駅伝の予想は
- 9. WS連覇の裏で「大谷びいき」物議
- 10. 朗希 味方HRに「マジ?」と反応
- 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
- 2. DASH村出演 三瓶金光さん死去
- 3. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
- 4. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
- 5. 広瀬すず 男性の嫌な服装明かす
- 6. 高市首相を批判 柴田淳が炎上
- 7. スーパー戦隊終了 不倫報道影響?
- 8. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 9. 国分問題 TOKIO-BAで「異変」か
- 10. アキ子 テレビレギュラー0本に
- 1. 正直不快…歯医者で決意の訴え
- 2. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
- 3. 「花粉症じゃない人」との溝
- 4. 内田有紀が就活＆婚活「30ハケン女が就職する方法」
- 5. 母と娘でくつろぐ極上のスパプログラム
- 6. 「じゃが肉めし」が美味しそう
- 7. ハーゲン「抹茶クランブル」再来
- 8. ハーゲン 抹茶クランブルが復活
- 9. 服の脱がされ方、脱がし方で、ムードをもっと盛り上げるためのコツを知りたい！
- 10. 気分は茶室? 「華もち」を実食
- 11. 「LINE LIVE」で広瀬すずが今話題の「デートなう風」に生配信！
- 12. 12星座【既読が速い】ランキング 天秤座は苦手な相手でも「既読は速やかに」がモットー！
- 13. 完熟フレッシュな「オレンジブラウン」で洒落感飛び抜けるヘアに♡
- 14. あなたの気になるほくろはどれ？ほくろ占いでみる運勢とは
- 15. GUのナイトブラが着け心地抜群
- 16. SNOWで#笑ったら負けチャレンジ ！オブスなお顔が楽しめる面白スタンプを紹介！
- 17. 関西から行く！金色のススキが揺らぐ高原ハイキング3選
- 18. 怖すぎ注意…「予測不能」「想定外」のショートホラー漫画の結末がSNSで話題
- 19. 「浮気心が芽生える瞬間」9つ
- 20. 「そこはダメ…」彼をゾッコンにする【キス中のボディタッチ】