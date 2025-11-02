2016年リオデジャネイロ五輪で体操女子日本代表だった内山由綺さん（27）が2日までに自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。内山さんは「私事ではございますが、結婚いたしました」と報告するとともに、挙式の写真を投稿した。結婚までの経緯については「6年の交際と2年の婚約を経て、10月にプロポーズの地・宮古島で家族のみで式を挙げました」と明かした。続けて「これまで見守ってくださった皆さまへ、心から