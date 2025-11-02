【日大藤沢―桐蔭学園】後半、先制ゴールを決めて喜ぶ日大藤沢・平島＝Ｕ等々力（木田亜紀彦写す）第１０４回全国高校サッカー選手権県２次予選は２日、ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕで準決勝２試合が行われ、桐光学園と日大藤沢が決勝進出を決めた。桐光は後半にＦＷ倉持慶太（３年）が先制点を決め、横浜創英に１─０で勝利。日大藤沢はＭＦ平島翔海（３年）の得点で１─０で桐蔭学園に競り勝った。