タレントの堀田茜（33）が2日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告した。堀田は「結婚式を挙げました」と書き出し「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！」と思いを記した。堀田は2024年４月に一般男性との結婚を発表していた。この投稿には「おめでとうございますやっぱり美人さん」「綺麗