UNISON SQUARE GARDENの田淵智也が12月3日、生誕40周年記念ソロカバーアルバム『田淵智也』をリリースする。同カバーアルバムの参加ミュージシャンが発表となった。全11曲収録が収録される『田淵智也』には、鈴木浩之 (THE KEBABS)、ヒトリエ、throwcurve、a flood of circle、パスピエ、小出祐介 (Base Ball Bear)、堀江晶太、林直大 (多次元制御機構よだか)、斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN)といった豪華ミュージシャンが参加、