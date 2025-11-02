野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。ドジャースをワールドシリーズ連覇に導いた山本由伸投手（27）の嗅覚を絶賛した。山本は同点の9回途中から6番手で登板し、2回2/3を1安打無失点で今シリーズ3勝目を挙げ、MVPに輝いた。武田氏が注目したのは延長11回1死三塁、バーガーに対して2ボールとした場面だった。「嗅覚だよね。バーガーの時“いやだな”と思ったんだろうね。2ボールに