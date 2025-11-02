柔道の講道館杯全日本体重別選手権最終日（２日、千葉ポートアリーナ）、男子１００キロ超級で２０２４年パリ五輪代表の斉藤立（２３＝ＪＥＳエレベーター）が大会初制覇。決勝では昨年の全日本選手権覇者・中野寛太（２５＝旭化成）と対戦し、延長戦の末に優勢勝ち。昨年１０月の首の手術から復帰後、初めての優勝を果たして復活を印象づけた。パリ五輪では個人戦５位、混合団体決勝のフランス戦ではテディ・リネールに２敗を