元タレントの田代まさしが２日に更新された千原ジュニアのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、鈴木雅之との秘話を明かした。田代は高校の同級生だった鈴木と音楽グループ「シャネルズ」を結成。デビュー曲「ランナウェイ」がミリオンセラーを記録。その後、ラッツ＆スターに改名して活動した。ジュニアが「ラッツ＆スター解散してない。ファンはみんな言うでしょ？」と問いかけると、田代は「言いますよ」とファンの期待は理