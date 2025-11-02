【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の野村周平が2日、自身のInstagramストーリーズを更新。黒ギャル姿のコスプレを披露し、反響が寄せられている。【写真】31歳俳優、ミニスカ黒ギャル姿で美脚スラリ◆野村周平、黒ギャル姿のコスプレ披露野村は、自身のストーリーズでコンビニ前と階段で撮影したコスプレ姿を公開。顔は黒く目の周りは白くした黒ギャル風の装いを披露しており、ミニ丈の制服からはスラリと伸びた美しい脚をのぞかせ