ニオイ。これが良いか悪いかによって、その人の第一印象は大きく変わります。どんなに身だしなみを整えていようがおしゃれにしていようが、悪い意味でニオイを放っていると一気に台なし。そればかりか、ニオイは記憶に刻まれます。皆さんも街を歩いていて、ふわっとある香りを嗅いだときに誰かを思い出したり、場所が脳裏によぎったりした経験があるのではないでしょうか。それくらいニオイというのは印象に残るものなのです。とは