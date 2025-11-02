第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２は１１月９日、東京競馬場の芝２５００メートルで行われる。スティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は前走の札幌日経賞・リステッドでオープン初勝利を挙げた。出負けして道中は中団後方も、しっかり脚がたまったぶん直線ではじけた。全５勝中４勝が２４００メートル以上と長丁場の実績は十分。これまで重賞では６、５、１１着と結果を出せていないが、充実してきた４