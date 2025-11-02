◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第２日▽早大３―０慶大（２日・神宮）巨人ドラフト２位指名の早大・田和廉投手（４年）が２試合連続で９回に登場し、大学ラスト登板で１Ｋ無失点。最後は自慢のシンカーで空振り三振を奪うなど守護神としてチームを２位に導き、有終を飾った。前の回に救援していた楽天２位指名の伊藤樹（４年）は３Ｋ。「タツキが３人三振取って帰ってきたので、すごいプレッシャーを感じていたんですけど