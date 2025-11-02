メ～テレ（名古屋テレビ） 高校バスケ冬の全国大会ウインターカップは2日、三重県の代表校が決まりました。 高校バスケットボールの日本一を決める「ＳｏｆｔＢａｎｋウインターカップ2025」。 全国大会出場をかけた三重県予選の決勝戦が2日、鈴鹿市で行われました。 女子は、四日市メリノール学院と四日市四郷高校が対戦し、110対43で、四日市メリノール学院が勝ち、5大会連続で全