メ～テレ（名古屋テレビ） 26年前の名古屋市の主婦殺害事件で亡くなった高羽奈美子さんの長男が2日、母親の27回忌法要に参列し、今の心境を語りました。 名古屋市のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを複数回刺して殺害した疑いで2日朝送検されました。 港区の自宅近くの寺では奈美子さんの27回忌の法要が行われ、参列した夫や長男