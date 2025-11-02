2日、スイス・ジュネーブで、水銀問題への取り組みなどを発表する熊本県立水俣高の本山典美さん（左）と岩阪望央さん（共同）【ジュネーブ共同】スイス西部ジュネーブで2日、水俣病の原因となった水銀が引き起こす問題への若い世代の関心を高めるイベントがあり、熊本県立水俣高（水俣市）の生徒2人が参加した。ジュネーブで3〜7日に開かれる「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議の関連イベントで、各国の若い世代の代表ら