新卒で働き始めた頃、手取りはわずか10万円ほどだったと言うさくらさん（63歳）。そこからどのようにして資産を築き、1億円近くにまで増やすことができたのでしょうか。▼さくらさんのプロフィール・職業：公務員・資産：約9000万円（そのうち半分がリスク資産）手取りが増えても、生活水準は変えない――現在、資産が1億円近くとなっていますが、どのように資産を築かれたのでしょうか。さくらさん：大学を卒業して、民間の教育関