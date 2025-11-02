今回、Ray WEB編集部は、派遣バイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。バイト仲間に明らかにファンが混ざっていて困惑する主人公。そして、この後ファン2人が思いもよらぬ行動を連発します...！原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【アイドルの剥がしバイト】に応募した主人公！現場に行くと、バイト仲間に明らかにファンが混ざっていて…まさかの展開に！？