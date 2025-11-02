【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグでチームのエースに成長した日本人投手が最高峰の舞台で新たな勲章を手にした。１日にワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を果たしたドジャースの山本由伸投手（２７）。ＷＳでは３勝を挙げ、日本人投手では初となる最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。１日の第７戦。九回途中、同点の場面でマウンドを託されたのは、前日の第６戦で６回９６球を投げて勝ち投手になった山本投手だった。疲れを見