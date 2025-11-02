日本ハム・達孝太投手が２日、ドジャースが２連覇を果たしたワールドシリーズについて率直な感想を口にした。エスコンフィールドで行われている秋季キャンプの練習後に、テレビ観戦。「本音を言えば、ブルージェイズに勝ってほしかったですけど」と切り出した。理由はズバリ「なんかもう日本人のあのドジャースブームが自分、大嫌いっす」と苦笑い。「ドジャースしか見てないじゃないですか。他チームの選手の名前を言っても全