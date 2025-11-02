気分転換や口臭予防のために愛用している人も多いガム。一方、ガムを噛むことを習慣にすることで、噛む力が鍛えられ、フェイスラインが引き上がったり、複数の美容メリットが得られることが研究で明らかに。見た目に嬉しい変化をもたらす“ガムトレ”を伝授！噛む＝顔の筋トレで、たるみ改善、血流促進年齢とともに気になってくる顔のたるみやシワ。日常のケアなどは必須だが、実はガムを噛むだけで様々な美容効果が期待できるそう