◆第４回ＢＦＡアジア杯最終日▽決勝日本８―０台湾（２日、蕭山瓜瀝棒球場）女子野球のアジアナンバー１を決めるアジア杯決勝が２日、中国・杭州で行われ、侍ジャパン女子代表が台湾を８―０で下して４連覇を果たした。１０の国と地域が参加し、１０月２６日より行われた大会。育成を兼ねて大学生で編成した日本は、決勝までの６戦を計１１７得点に対し失点６と圧倒。すべてコールド勝ちで決勝に進出していた。３０日