人生で最も大きな買い物といえば「家」を挙げる人が多いだろう。しかし大きな買い物は永久に保たれるわけではなく、メンテナンスも必要だし、アパート経営なら収益を確保できるか否かがとても重要だ。そして収益を確保するために大きく影響するのが「金利」。もちろんすべて自己資金でローンを組んでいなければ関係はないけれど、レバレッジ効果を狙って借入することの方が多いだろう。かつて大手証券会社に勤務していた作家の町田