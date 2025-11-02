【ワシントン＝向井ゆう子】米国のヘグセス国防長官は２日、中国の董軍（ドンジュン）国防相との会談で、米中間の衝突回避のため、両国の軍同士が直接対話する連絡チャンネルを確立することで合意したと明らかにした。近く米中で関連協議を実施するとしている。自らのＳＮＳに投稿した。ヘグセス氏は董氏と１０月３１日に続き、１日も協議したという。米中両国の国防・軍当局間には既に対話チャンネルが存在するが、中国はこれ