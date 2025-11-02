洗練された発色と上質なツヤで、まぶたに無限の表情を宿すシスレーの新作「フィト アイ パレット」が登場しました。ヌーディーにもドラマチックにも仕上げられる4色セットのアイシャドウは、指先でなじませるだけで美しいグラデーションが完成。植物由来の保湿成分を配合したフォーミュラで、使うたびにまぶたをやさしくケアしてくれます。 シスレーの「フィト アイ パレット」で叶う、無限