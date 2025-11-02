私はミチル。またもや今日も、作った料理に手を付けてもらえませんでした。それどころかチラリと見るやいなや、「外食したい」と言い出されてしまったのです。頭にきた私は思わず大声で怒ってしまいました。食べてくれない理由を聞くと、「母さんみたいに料理がうまくないから」と言い出すシュン。だからと言って、私の作った料理を無下にしてよい理由にはならないと思うのですが……。悲しくなった私は寝室に逃げてしまいました。