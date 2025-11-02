◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ早大20―25帝京大（2025年11月2日東京・秩父宮ラグビー場）昨季対抗戦王者の早大が、全国大学選手権4連覇王者の帝京大に20―25（前半13―22）で敗れて今季初黒星を喫した。敗れたものの7点差以内のため勝ち点2を獲得し、総勝ち点26で単独首位をキープ。これで早大、帝京大、明大、筑波大がそれぞれ1敗という状況となった。帝京大―明大、早大―明大のカードを残しており、優勝争い