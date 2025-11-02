【その他の画像・動画等を元記事で観る】「犬コン！2022」グランプリ受賞の新米シンガー・中島 怜、待望の3rd.シングル「おきらくぜ〜しょん」が2026年2月18日に発売決定！表題曲「おきらくぜ〜しょん」は、ヒャダインこと前山田健一提供のTVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛』OPテーマとなっている。表題曲の「おきらくぜ〜しょん」は、日本を代表するヒットメーカーである前山田健一による作詞作曲で、今までの中島のイメージ