前の話を読む。勝手に婚姻届けを出したサトコのせいで結婚できなくなったミチオとミサ。婚姻届を無効にする方法を見つけたミチオは、サトコに連絡を取るが…。■ふたりの激しい温度差■会いに来る…？■電話は切れて止める術はない■開けられるわけない！ミチオから連絡をもらったサトコの声は弾んでいました。久しぶりに会った恋人同士のようです。ミチオは勝手に婚姻届を出したことに怒っていますが、サトコはまったく気にしてい