白バイ乗務員の運転技能向上をめざす、県警の安全運転競技大会が1日、焼津市で行われました。この大会には、交通機動隊の白バイ隊員と、14の警察署の白バイ乗務員のあわせて44人が参加しました。競技はスラロームやＵターンなどを組み入れたバランス走行に低速走行・傾斜走行の3種目で操縦技術を競いました。参加した白バイ隊員らは日ごろの厳しい訓練の成果を発揮しようと高度な白バイ操縦技術を披露し、上位をめざし