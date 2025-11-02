■これまでのあらすじ結婚を機に彼の海外赴任についていくと母に伝えた凛は、猛反対を受けてしまう。海外で暮らすことを子どもの頃から夢見ていた凛は、かつて母のために留学を諦めた過去もある。しかし母は「親の思いを無視された」と激怒し、「このまま結婚したら後悔する」と言い放つ。後日、母を怒らせたことを悔やみつつも納得できない凛は叔母に再会。花束を手に祝福してくれた叔母は「結婚も海外も叶うなんて最高じゃない！