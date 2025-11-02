ヤクルトの秋季キャンプが２日、愛媛・松山で始まった。池山隆寛新監督は「自分でどうやってユニホームを傷つけていくか、自分がどういう風になりたいかが一番大事」と、秋季キャンプでは個別練習を重視。全体練習の時間を午前中の２時間３０分にとどめ、午後のメニューは選手各自の判断に委ねた。午後の打撃練習では監督自ら打撃投手を務め、打者には北村恵吾内野手を指名。約１０分間投げ込み、直接指導を行った。１日に松