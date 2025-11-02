この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。パートナーの不貞を疑い「調べてみよう」と行動を起こした時、そのことを相手に知られてしまうは大きなリスクですよね。本当に確実な証拠が欲しい場合はプロに調査を頼むのが1番なのかもしれませんが、相場は高くできれば自分で調べたいと思う人がいるのも分かります。とはいえ、調べる