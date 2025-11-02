「東京六大学野球秋季リーグ、早大３−０慶大」（２日、神宮球場）元ロッテの早大・小宮山悟監督は、楽天からドラフト２位指名を受けた伊藤樹投手（４年）、巨人から２位指名の田和廉投手（４年）に対して辛口のエールを送った。自身は８９年のドラフト１位でロッテに入団。ＮＰＢ通算１１７勝を挙げ、米大リーグのメッツでもプレーした。両右腕へ「常々言ってますけど、プロに行く２人にはプロをなめんなよと。プロへ行くの