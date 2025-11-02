広島・佐々木泰内野手が２日、宮崎県日南市のホテルで契約更改交渉に臨み、２００万増の１８００万円でサインした。（金額は推定）アップ査定となり、球団からは「来シーズンは頭（開幕）からスタメンで行って規定到達」という期待をかけられた。佐々木は「（プロに）入ってケガもあった。自分の中で悔しいところもあったので、今季の悔しさを糧にして、来季やり返したい思いはあります」と力を込めた。増額分の使い道につい