【ロンドン共同】英南東部を走行中の列車内で1日夜、複数の乗客が刃物で刺された事件で、警察は2日、重体は2人だと明らかにした。逮捕した容疑者2人はいずれも英国籍で、現時点でテロを示すものはないと説明した。