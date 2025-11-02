メ〜テレ『ドデスカ＋（プラス）』（月〜金後3：40※名古屋地区）フィールドキャスターの上坂嵩アナウンサーが、このほど名古屋青年会議所が主催する「名古屋人間力大賞」にて名古屋市長賞を受賞した。【写真】表彰状を受けとったメ〜テレ上坂嵩アナ上坂アナは、東海地方の学校を訪問する「SDGs出前教室」を行っており、自身が取材した取り組み事例の紹介や、カードゲームを使ったワークショップを通して、約4年間で2000人