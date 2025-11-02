1st¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖINUWASI¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î?¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ?¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤Î°§»¢¥³¥á¥ó¥È¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿½¤Æ»½÷¤Î¥³¥¹¥×¥ì²èÁü¤òÈäÏª¡£¶»¸µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿»É·ãÅª¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¤¬¤«¤êÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¤Ë¼Ï¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¡ÖËèÆüØò²ù¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²ù¤¤²þ¤á¤é¤ì