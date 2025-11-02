?¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê?Ç­¼ª»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¹õ¤ÎÇ­¼ª¤ò¤Ä¤±¤Æ´é¤òÈ¾Ê¬¤À¤±¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢Ç­¤Ë²¾Áõ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¹üÈ´¤­¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¦