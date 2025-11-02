ソフトバンクの大関友久投手（27）が来季に向けて前を向いた。2日にトレーニングなどのため、みずほペイペイドームを訪れた左腕は「来年につながるものも見つかっている。充実したオフにできそうな気がしている」と笑顔を見せた。6年目の今季は先発ローテーションの一角としてフル回転。24試合に登板し、自己最多の13勝をマーク。防御率1・66と安定し、最高勝率のタイトルも手にした。ただ、シーズン終盤からポストシーズンの