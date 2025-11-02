珍しいヘビやトカゲなど爬虫類を集めた展示会が浜松市動物園で開かれています。 【写真を見る】「ポケモンみたい」変わった模様の爬虫類が集合…浜松市動物園で「浜松レプタイルZOO」開催=静岡・浜松市 三連休中日の浜松市動物園にできた長～い行列。みなさんのお目当ては… 複雑な幾何学模様が特徴的なアミメニシキヘビに世界で最も長いトカゲのハナブトオオトカゲ。どれも珍しい爬虫類ばかりです。 浜松市動物園で初め