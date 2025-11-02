鹿児島の秋の風物詩「おはら祭」の夜まつりが2日午後6時50分から行われています。会場には祭りに華を添える「花電車」も展示されています。2025年で74回目を迎える南九州最大の祭り「おはら祭」。2日は夜まつりが行われ天文館通電停付近にはきらびやかな「花電車」が展示されています。赤と青の切子模様が施された花電車には約5700個のLED電球がついていて、6つのパターンで点滅。11色の花が3800本飾られ祭りを盛り上げ