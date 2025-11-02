立ち技格闘技「RISE」は2日、両国国技館で「RISEWORLDSERIES2025FINAL」を行った。「GLORY×RISELASTフェザー級（65キロ以下）STANDINGTOURNAMENT」はISKA世界ライトウェルター級王者、第6代RISEライト級王者の原口健飛（27）がペトル・モラリ（27）を1ラウンド（R）2分52秒でKO勝ちした。1ラウンドから距離を詰めて、左三日月蹴りを決めるとペトルがダウン。立ち上がるとさらに左三日月蹴りで2度目のダウンを奪う