【桐蔭学園―希望ケ丘】前半、モールで攻める桐蔭学園の選手たち＝桐蔭学園高ラグビーの第１０５回全国高校大会県予選は２日、桐蔭学園高などでブロック準々決勝の６試合が行われ、３連覇を狙う桐蔭学園や３年ぶりの優勝を目指す東海大相模などが勝ち上がった。１日に行われた準々決勝２試合の勝者を含め、各ブロックの４強が決まった。桐蔭学園は希望ケ丘に１０５─０、東海大相模は山手学院に１１８─０、関東学院六浦は鎌倉