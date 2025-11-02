ソフトバンクは２日、城島健司ＣＢＯ（４９）が今秋ドラフト会議で１位指名した佐々木麟太郎内野手（２０）への指名あいさつのため、米・スタンフォード大を訪問すると発表した。ホークスは先月２３日のドラフト会議で、花巻東（岩手）時代に高校通算１４０本塁打をマークした佐々木の交渉権を獲得。すでに同２８日には城島ＣＢＯが花巻東高を訪問し、父親で同校野球部監督の洋氏に指名のあいさつを行っていた。城島ＣＢＯは現