飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は２日に５日目を開催し、準決勝戦が行われた。１１Ｒ、１番車・吉林直都（２６＝浜松）は２番車・佐藤摩弥のカマシに抵抗して先手を奪い、そのまま振り切り１着。大会初出場で見事ＳＧ初優出を決めてみせた。「いいっすね。ホッとしました」と笑みがこぼれる。「スタートは少し浮いたが、４日目よりは切れた。それに行かれたと思ったけど、余裕を持って１コーナーに入れた