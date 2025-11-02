3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月27日（月）の放送では、9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」について、リスナーから届いた感想メッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」が、大森も出