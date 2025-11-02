２日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、アジア太平洋経済協力会議、日米首脳会談などで外交デビューを飾った高市早苗首相の激動の１週間を特集した。各国のリーダーと話す場面でも笑顔の目立った高市首相について、コメンテーターで出演の教育評論家で法大名誉教授の尾木直樹さんは「わずか１週間くらいの間に要人とバタバタ会って会談されて、最後に習近平さんとの会談まで成功裏に