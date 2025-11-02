高市早苗首相が２日、米大リーグのドジャースがワールドシリーズで２連覇したことを自身のＸ（旧ツイッター）で祝福した。ドジャース所属の大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人３選手を祝福。「日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュース」と喜び「これからも、日本人メジャーリーガーの皆さま、そして全ての日本人アスリートの皆さまが、世界の真ん中