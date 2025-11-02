◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週最終日▽早大３―０慶大（２日・神宮）涙の初ヒットだ。早大が３点リードで迎えた８回２死。代打で登場した清宮福太郎外野手（４年＝早実）は初球ストレートを捉え、右翼線にリーグ戦初ヒットを放った。ベンチを見ると４年生の仲間たちが泣いていた。代走を送られ、ベンチに戻ると涙が止まらなかった。白球に懸けた４年間の様々な思いが、胸を駆け巡った。「ベンチ帰った時、同期が何人か泣